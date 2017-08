Kina stanser store deler av handelen med Nord-Korea

Resolusjonen som ble vedtatt i FN lørdag kveld, forbyr all nordkoreansk eksport av kull, jern og bly, samt fisk og annen sjømat. Omtrent 90 prosent av eksporten fra Nord-Korea går til Kina.

USAs president Donald Trump berømmet at både Kina og Russland stemte for resolusjonen, som ble enstemmig vedtatt.

«Kina og Russland stemte med oss. Veldig stor økonomisk innvirkning!», skriver Trump på Twitter.

Vil ha diplomatisk løsning

Etter at resolusjonen ble vedtatt, oppfordret Kinas utenriksminister Wang Yi flere land til å gjenoppta forhandlingene om Nord-Korea.

– Målet er å igjen forhandle om atomsituasjonen på halvøya, og ved hjelp av forhandlinger lete etter en løsning som sikrer nedrustning og stabilitet, sa Wang.

Sikkerhetsrådet oppfordrer til at sekspartsforhandlingene om Nord-Korea gjenopptas.

Nord-Korea trakk seg i 2009 ut av forhandlingene, der også Kina, USA, Japan, Russland og Sør-Korea er med, og gruppa har ikke møttes siden 2008.

Wang sier han har oppfordret sin nordkoreanske motpart til å rette seg etter sikkerhetsrådets resolusjon, ifølge Sky News. I samtaler med Nord-Koreas utenriksminister Ri Yong-ho ba Wang om at landet ikke «provoserer det internasjonale samfunnets velvilje ved å gjennomføre missiltester».

Han oppfordret samtidig USA og Sør-Korea til å ikke øke spenningene på halvøya.

Enstemmig vedtatt

De nye sanksjonene kommer etter at Nord-Korea gjennomførte to vellykkede oppskytinger av interkontinentale missiler 4. og 28. juli. Resolusjonen ble ført i pennen av USA, som de siste ukene har forhandlet om teksten med Kina.

Beregninger tilsier at Nord-Korea vil tape 1 milliard dollar årlig i eksportinntekter som følge av de nye sanksjonene. Det tilsvarer en tredel av landets samlede, årlige eksportinntekter, som antas å være 3 milliarder dollar.

USA vil fortsette militærøvelser

USAs viseutenriksminister for Øst-Asia og stillehavsområdet, Susan Thornton, sier de kommer til å følge nøye med på Kina for å sikre at landet implementerer de nye sanksjonene mot Nord-Korea, og opprettholder dem framover.

I utgangspunktet foreslo Kina og Russland en gjensidig nedtrapping der USA og Sør-Korea skulle stanse sine militære øvelser på Korea-halvøya mot at Nord-Korea gjorde det samme. Forslaget ble kontant avvist av USA.

– Godt utfall

Sanksjonene ble vedtatt samtidig som at utenriksministrene fra flere land, deriblant USA og Kina, deltar på det utvidede møtet Organisasjonen av sørøstasiatiske land (ASEAN) holder på Filippinene. I Manila har USAs utenriksminister Rex Tillerson en rekke møter med andre ministre på blokka for å blant annet diskutere Nord-Koreas våpenprogram.

Nord-Koreas utenriksminister Ri er til stede på møtet, men har så langt ikke uttalt seg til pressen.

I det Tillerson møtte Sør-Koreas utenriksminister Kang Kyung-wha, sa han at de to skulle diskutere de neste stegene i etterkant av resolusjonen.

– Det var et godt utfall, sa Tillerson om vedtaket i sikkerhetsrådet, en oppfatning også hans sørkoreanske motpart delte.

