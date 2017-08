Dansk politi advarer unge menn 

Det førte til at politiet advarte unge menn som ferdes i disse bydelene og som ikke har noe med gjenger å gjøre.

– Det er nesten umulig å forhindre at to menn setter seg på en moped og kjører av gårde for å skyte på tilfeldige mennesker, sa politiinspektør Jørgen Skov på en pressekonferanse lørdag formiddag.

– Det er spesielt unge menn i alderen 17–25 år som er utsatt. Hvis du tilhører den gruppen, og beveger deg i de utsatte områdene, vil jeg si: Pass godt på dere selv.

Samtidig ber han folk som kjenner folk i gjengmiljøet om å gripe inn.

– Vi setter inn alt vi har, men det er svært vanskelig å få bukt med dette, sa Skov.

De siste dagene har det vært tre skyteepisoder i København, der tre personer ble truffet. To av dem var tilfeldige ofre, men ingen av dem ble alvorlig skadd.

Bare denne uken har det vært fem skyteepisoder i den danske hovedstaden. Politiet sier de har mange gode spor, blant annet i form av opptak fra videoovervåking.

Siden 12. juni har det vært 18 gjengrelaterte skyteepisoder i København.

