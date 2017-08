Siste dag med valgkamp i Kenya

Det er tett løp mellom sittende president Uhuru Kenyatta og hans rival, den mangeårige opposisjonslederen Raila Odinga før valget 8. august.

Frykten har økt for at valget i det østafrikanske landet igjen skal bli en blodig affære. Valget i 2013 gikk i stor grad fredelig for seg, men etter presidentvalget i 2007 mistet over 1.000 mennesker livet i uroen som oppsto.

I slutten av juli ble Chris Msando, som hadde ansvar for det elektroniske stemmesystemet i Kenyas kommende valg, funnet torturert og drept, ifølge valgkommisjonens leder. Msando var omtalt som IT-topp i Kenyas uavhengige valgkommisjon.

Han hadde ansvar for systemet med elektronisk velgeridentifisering og stemmetelling – funksjoner som regnes som avgjørende for å unngå valgfusk. Ifølge nyhetsbyrået AP har drapet fått flere til å frykte muligheter for valgfusk.

