Seier for Kagame i Rwandas presidentvalg

Rwanderne gikk fredag til urnene for å velge president for tredje gang siden folkemordet på landets tutsiminoritet i 1994.

Da 80 prosent av stemmene var talt opp, hadde Kagame sikret seg nesten 5,4 millioner stemmer, langt mer enn det som må til for å sikre gjenvalg til en sjuårsperiode.

– Denne seieren tilhører alle rwandere som har gitt meg sin tillit. Jeg lover å bygge videre på det vi har oppnådd så langt og forvandle landet, sa Kagame etter at seieren var klar.

Presidenten sa på et valgkampmøte i juli at «dagen for presidentvalget kommer kun til å være en formalitet».

Nesten 99 prosent

Valgstyret anslår at flere enn 80 prosent av landets 6,9 millioner velgere avga sin stemme. Ut fra resultatene som forelå lørdag hadde Kagame fått 98,66 prosent av stemmene, mens hans to mindre kjente utfordrere knapt gjorde noe utslag.

De grønnes presidentkandidat Frank Habineza, som er det eneste tillatte kritiske opposisjonspartiet, fikk 0,45 prosent av stemmene, mens 0,72 prosent stemte på den uavhengige kandidaten Philippe Mpayimana.

Det er ikke ventet store endringer når de endelige resultatene kunngjøres senere lørdag.

I hovedstaden Kigali var det ifølge nyhetsbyrået AFP tidligere i uka lite som tydet på det forestående valget. Kandidater ble nektet å henge opp valgkamp-plakater flere steder, deriblant på skoler og sykehus.

Valgstyret hadde på forhånd gjennomgått presidentkandidatenes kampanjebudskap, og de advarte om at deres kontoer på sosiale medier risikerte å bli stengt.

Utvikling

I praksis har Kagame styrt Rwanda siden 1994, da han som leder av opprørsbevegelsen Rwandas patriotiske front inntok hovedstaden Kigali for å sette en stopper for det regjerende hutu-regimets folkemord som kostet rundt 800.000 mennesker livet.

Etter folkemordet lå Rwanda i grus, men har siden hatt en bemerkelsesverdig utvikling som Kagame har fått mye av æren for. Samtidig blir han kritisert av menneskerettsgrupper for undertrykking av kritiske røster, drap, fengsling og for å ha tvunget motstandere i eksil.

