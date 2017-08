Nord-Korea og Sør-Kinahavet på agendaen for regionalmøte i Asia

Sikkerhetsmøtet i Organisasjonen av sørøstasiatiske land (ASEAN) startet lørdag, men allerede dagen før kom Vietnam med forslag til endringer i et planlagt kommunike fra møtet.

I et utkast nyhetsbyrået AFP har sett, ønsker Vietnam at ASEAN skal uttrykke alvorlig bekymring over «bygging» til havs, med referanse til Kinas konstruksjon av kunstige øyer i omstridte havområder de siste årene.

Vietnam ønsker også at planlagte regler for oppførsel i Sør-Kinahavet skal være rettslige bindende, noe Kina har motsatt seg.

Under åpningsseremonien lørdag bekreftet Filippinenes utenriksminister Alan Peter Cayetano at det hadde vært tøffe debatter dagen før. Flere diplomatkilder sier det ikke er ventet at Vietnam vinner fram med forslagene til endringer, ifølge AFP.

Kunngjøringen fra utenriksministrene i de ti ASEAN-landene er ventet lørdag. Søndag slutter også representanter for Kina, USA, Russland og Nord-Korea og andre asiatiske land seg til møtet.

Hele 27 land møter i dette utvidede forumet, og både USAs utenriksminister Rex Tillerson og Nord-Koreas utenriksminister Ri Yoong Ho vil komme til Manila. Det er ikke planlagt noen samtaler dem imellom under konferansen.

Utenriksministrene skal også ta opp de nordkoreanske rakettoppskytingene og den økende, islamske radikaliseringen i regionen.

