Jordskjelv rystet Filippinene

Skjelvet ble målt til 5,9 med episenter nordvest for byen Malapatan i provinsen Sarangani, noe over 100 mil sør for Manila, opplyser landets vulkan- og jordskjelvinstitutt.

I juni døde to mennesker og hundrevis ble skadd da et skjelv målt til 6,5 rammet det østlige Filippinene. Landet ligger i den såkalte «Ring of Fire», der om lag 90 prosent av verdens jordskjelv inntreffer.

Det siste store skjelvet som rammet landet var på 7,1 og etterlot seg 220 døde i det sentrale Filippinene i oktober 2013.

I juli 1990 mistet mer enn 2.400 mennesker livet på den nordlige øya Luzon i et skjelv målt til 7,8, et av de kraftigste som noen gang har rammet landet.

(©NTB)