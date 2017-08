USA vil delta i klimaforhandlinger tross Paris-brudd

«USA vil fortsette å delta i internasjonale klimaforhandlinger og møter … for å beskytte amerikanske interesser og sikre at alle fremtidige politiske valgmuligheter forblir åpne for administrasjonen», heter det i uttalelsen.

Departementet gjør det videre klart at en slik deltakelse vil omfatte pågående forhandlinger knyttet til gjennomføringen av avtalen.

Etter at president Donald Trump 1. juni kunngjorde at han trekker USA ut av Parisavtalen, har det åpnet seg et stort hull i klimafinansieringen.

I midten av juli sa miljøminister Vidar Helgesen (H) til NTB at denne finansieringen blir en viktig diskusjon i månedene som kommer. Han deltok da på EUs uformelle miljøministermøte i Tallinn. Der var det nettopp avtalens skjebne etter Trumps nei som var tema.

Den amerikanske presidenten gikk til kraftig angrep på målet for klimafinansiering da han kunngjorde sin beslutning om å trekke seg ut.

Under forgjengeren Barack Obama var USA en stor bidragsyter til det grønne klimafondet, som FN opprettet for å sikre klimafinansiering til fattige land.

I desember vil Frankrike holde et toppmøte for å markere toårsdagen for Parisavtalen. Der er målet å få andre land til å øke sine bidrag for å veie opp for USA.

(©NTB)