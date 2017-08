USA anerkjenner ikke Venezuelas nye forsamling

– Forsamlingen er et illegitimt produkt av en feil prosess skapt av Maduro-diktaturet for ytterligere å fortsette sitt angrep på demokratiet, heter det i en uttalelse fra utenriksdepartementet i Washington.

Den nye forsamlingen som etter planen skal tre sammen fredag, vil få makt til å oppløse Venezuelas nasjonalforsamling og endre grunnloven.

Utenriksdepartementets talskvinne Heather Nauert sa blant annet at valgprosessen var iscenesatt fra starten.

– Fra den uregelmessige måten det ble bestemt på til regjeringens vegring mot å tillate velgerne å protestere mot planene om å skrive om grunnloven. I et land som lider av underernæring, truet regimet med at de som ikke stemte, ville miste tilgangen til mat, pensjon eller andre fordeler knyttet til arbeid, sa hun.

Riksadvokaten går rettens vei

Søndagens valg på en ny grunnlovsforsamling ble boikottet av opposisjonen, som har flertall i nasjonalforsamlingen. Venezuelas riksadvokat Luisa Ortega Diaz går rettens vei for å stanse den nyvalgte grunnlovsforsamlingen.

Hun har bedt en domstol om å blokkere fredagens planlagte åpning av forsamlingen som president Nicolás Maduro har sørget for å gi svært mye makt. Ortega har også beordret gransking av mistanker om fusk med valgdeltakelsen – som ble oppgitt å være over 40 prosent.

Riksadvokaten står i sterk opposisjon til presidenten og har tidligere klaget gjentatte ganger til den Maduro-tro høyesteretten i landet uten hell. Denne gangen gikk hun til en lavere domstol for å omgå Høyesterett, men det er forventet at anmodningen blir avvist også her.

Presidenten har gjort det klart at den nye forsamlingen, som er full av Maduros allierte, vil holde sitt første møte fredag. Opposisjonen har på sin side varslet store demonstrasjoner samme dag.

Boliveren raser

Venezuelas valuta – bolivar – faller som en stein mens landet synker stadig lenger ned i en krise som gjør innbyggerne stadig mer skadelidende og desperate.

Denne nedadgående spiralen skjøt ytterligere fart denne uka etter det omstridte valget sist søndag.

Bare torsdag falt boliveren med nesten 15 prosent på det svarte markedet og var verdt 17.000 til én amerikansk dollar. På et halvt år har valutaen falt hele 94 prosent.

Usikker fremtid

Tross det svimlende fallet, har myndighetene gjort svært lite for å snu utviklingen og heller valgt å bruke en offisiell fast kurs hver uke som for tiden er 2,870 dollar.

Som et resultat av valutafallet hamstrer nå befolkningen dollar på det svarte markedet.

Verdifallet blir sett på som et av de sikreste tegnene på den usikkerheten som er skapt etter at presidenten tvang igjennom valget av den nye forsamlingen som er møtt med fordømmelse både i Venezuela og internasjonalt.

