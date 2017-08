USA: Somalisk opprørsleder drept i luftangrep

Angrepet skjedde sist helg, og målet var en ekstremistleder som angivelig har stått bak planleggingen og gjennomføringen av en rekke terroraksjoner i Somalia på Afrikas Horn.

President Donald Trump ga tidligere i år grønt lys for en opptrapping av militæraksjonene mot den al-Qaida-tilknyttede gruppen al-Shabaab. Dette har ført til flere luftangrep. USA anser deler av det sørlige Somalia som aktivt fiendeland.

Den amerikanske Afrika-kommandoen sier at den 30 år gamle Ali Mohamed Hussein, også kjent som Ali Jabal, ble drept i angrepet 30. juli. I en kunngjøring heter det at Ali Jabal var øverste leder for al-Shabaabs operasjoner i regionene Mogadishu og Bannadiir, og at han hadde planlagt og utført flere angrep mot hovedstaden.

Ali var også ekstremistgruppens skyggeguvernør for Mogadishu og en av al-Shabaabs mest frittalende medlemmer.

