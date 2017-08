Stor brann i skyskraper i Dubai

Alle beboerne skal være evakuert fra bygget som er et av de høyeste bolighusene i verden.

Sivilforsvaret i landet bekreftet på Twitter at brannen brøt ut i The Marina Torch og at brannmannskapet arbeider med å få kontroll over ilden, melder ABC News.

Det er uklart om noen er savnet eller skadd i brannen i bygget som ligger ved Dubai Marina. Det er i alt 676 leiligheter i skyskraperen.

En av beboerne sa til nyhetskanalen at mange mennesker kom ut av bygningen, men la til at det var uklart om folk fortsatt var fanget inne. Flere øyevitner la ut videoer av brannen på sosiale medier der flammene slikker oppover det 337 meter høye bygget mens bygningsmateriale falt ned og traff bakken i et gnistregn.

Arbeidet med å reparere bygningsfasaden etter en brann for to år siden pågikk fortsatt, ifølge beboeren.

En talsmann for politiet i byens sa til Gulf News at brannen brøt ut i 9. etasje og spredde seg oppover.

