Soldat fra Georgia blant de drepte i angrep nord for Kabul

Angrepet var rettet mot en NATO-kolonne og skjedde torsdag kveld i Qarabagh, rundt 30 kilometer nord for hovedstaden. En selvmordsbomber kledd som kvinne kjørte en motorsykkel rett inn blant bilene.

En soldat fra Georgia ble drept, mens tre soldater fra Georgia ble såret. Også to amerikanske soldater og en afghansk tolk ble såret, opplyser NATOs Afghanistan-styrke, Resolute Support, på Twitter fredag.

Georgia er ikke medlem av NATO, men deltar med 900 soldater i alliansens styrke i Afghanistan.

Qarabaghs guvernør Abdul Sami Sharifi sier at to sivile afghanere også ble drept. Selvmordsbomberen gjemte seg ifølge ham under en heldekkende burka da han på motorsykkel kjørte inn i NATO-kolonnen.

Forsvarets operative hovedkvarter opplyste til NTB torsdag kveld at ingen nordmenn var involvert i hendelsen. Norske spesialstyrker i Afghanistan holder til i Kabul.

Talibans talsmann Zabihullah Mujahid har hevdet at elleve amerikanere ble drept. Opprørsbevegelsen har imidlertid for vane å overdrive tallene på hvor mange den dreper.

Torsdagens angrep i Kabul skjedde dagen etter et selvmordsangrep mot en NATO-kolonne i Kandahar-provinsen sør i landet. To amerikanske soldater ble drept og fire såret i dette angrepet, som Taliban også tok ansvaret for.

