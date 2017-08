Skyskraperbrann i Dubai slokket

De opplyser også at ingen ble skadd i brannen og at det pågår etterslokking tidlig fredag morgen lokal tid. Bygget, som går under navnet Torch Tower, er et av de høyeste bolighusene i verden.

En talsmann for politiet i byen sa til Gulf News at brannen brøt ut i 9. etasje og spredde seg oppover. Skyskraperen ligger ved Dubai Marina og har noe under 700 leiligheter.

Flere øyevitner la ut videoer av brannen på sosiale medier der flammene slikker oppover det innpå 350 meter høye bygget mens bygningsmateriale og glass faller ned. Politiet sperret av området rundt bygget.

Torch Tower ble rammet av en stor brann så sent som for to år siden. Arbeidet med å reparere bygningsfasaden etter denne brannen pågikk fortsatt, ifølge en av beboerne.

Myndighetene forsøker å gi de evakuerte husly i en annen skyskraper i nærheten. Det er foreløpig ikke oppgitt noen brannårsak.

(©NTB)