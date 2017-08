Riksadvokaten i Venezuela vil stanse den nye forsamlingen

Hun har bedt en domstol om å blokkere fredagens planlagte åpning av forsamlingen som president Nicolás Maduro har sørget for å gi svært mye makt.

Riksadvokaten står i sterk opposisjon til presidenten og har tidligere klaget gjentatte ganger til den Maduro-tro høyesteretten i landet uten hell. Denne gangen gikk hun til en lavere domstol for å omgå høyesterett, men det er forventet at anmodningen blir avvist også her.

Presidenten har gjort det klart at den nye nasjonalforsamlingen, som er skreddersydd av hans sosialistiske regjering, vil holde sitt første møte fredag. Opposisjonen har på sin side varslet store demonstrasjoner samme dag.

