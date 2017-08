Medier: Tidligere stabssjef skal vitne i korrupsjonssaker mot Netanyahu

Avisen Haaretz skriver at Ari Harrow inngikk en avtale med påtalemyndigheten torsdag. Israelsk politi opplyser at Netanyahu er mistenkt for å ha vært delaktig i saker som omfatter bedrageri, bestikkelser og tillitsbrudd.

Statsministeren har vært forhørt om påstander som går ut på at han har mottatt dyre gaver fra velstående tilhengere og at han skal ha inngått avtale med en større israelsk avis om positiv omtale.

Netanyahu avviser alle påstander om urent trav og sier han er utsatt for en heksejakt.

