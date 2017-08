Matvarekjede fjerner egg fra butikker i Tyskland

Aldi opplyser fredag at det drastiske tiltaket er et rent føre var-tiltak for å sikre åpenhet overfor kundene. Det finnes ikke noen beviser for at Aldis egg er forgiftet, ifølge matvarekjeden.

12 av Tysklands 16 delstater har blitt rammet av skandalen, som ble rullet opp tidligere denne uka da det ble påvist høye nivåer av fipronil i egg fra nederlandske eggprodusenter.

Fipronil er et vanlig middel for å bli kvitt lopper, lus og flått hos dyr. Men det er forbudt å bruke det på dyr som brukes i matproduksjon. Stoffet kan forårsake skader på lever, skjoldbruskkjertelen og nyrene.

180 hønsegårder ble stengt i Nederland tidligere denne uka, og siden har mattilsynet bestemt at 138 av dem forblir stengt på grunn av helserisikoen.

Tyske myndigheter sa torsdag kveld at de tror 3 millioner forurensede egg fra Nederland har havnet i Tyskland. Også Belgia er rammet, og myndighetene undersøker nå hvordan fipronil kunne havne i eggene.

(©NTB)