Maduros forsamling begynner sitt arbeid

Medlemmene inntok sine plasser i den 145 år gamle bygningen der også den vanlige nasjonalforsamlingen sitter, men i en annen sal.

Det første forsamlingen gjorde, var å enstemmig velge den tidligere utenriksministeren Delcy Rodríguez til leder. Og fra talerstolen kom den nyvalgte lederen med en klar advarsel til opposisjonen.

– Ikke tro at vi kommer til å vente uker, måneder eller år. Vi begynner vårt arbeid i morgen, sa hun.

– De voldelige fascistene, de som fører økonomisk kamp mot folket, de som driver psykologisk krigføring, de vil bli stilt til ansvar, fortsatte Rodríguez til rungende applaus.

Forsamlingen, som har 545 medlemmer, ble valgt sist søndag. Den får makt til å skrive en ny grunnlov og oppløse nasjonalforsamlingen, der opposisjonen har hatt flertall siden 2015.

Protester

Opposisjonen har på sin side oppfordret til en stor protestmarsj i hovedstaden Caracas fredag, og frykten har vært stor for at det vil ende med en blodig konfrontasjon mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker.

Ifølge nyhetsbyrået AP var det imidlertid ikke mer enn noen hundre demonstranter som hadde samlet seg i Caracas fredag kveld, vest i byen. Det er foreløpig ikke meldt om sammenstøt i hovedstaden.

Fulgt av Maduro

Før forsamlingen trådte sammen, ble dens medlemmer fulgt til bygningen av presidenten selv og tusenvis av tilhengere som bar flagg og portretter av landets avdøde leder, Hugo Chávez.

– I dag kommer folket tilbake til nasjonalforsamlingen, og de vil aldri dra igjen, sier en av tilhengerne, 72 år gamle Evklides Vivas.

Så mange som 40 land har ifølge The Guardian protestert mot den nye forsamlingen, som ses som et verktøy for Maduro til å sikre sin egen makt.

EU, USA og en rekke latinamerikanske land mener at forsamlingen er illegitim.

Paveprotest

Tidligere på dagen sluttet pave Frans seg til de mange som har reagert på innsettelsen av forsamlingen, som ble valgt i et ekstraordinært valg som ble boikottet av opposisjonen.

I en uttalelse fra Vatikanet blir alle Venezuelas politiske aktører, spesielt regjeringen, bedt om å sikre full respekt for menneskerettighetene og den nåværende grunnloven.

Paven ba også om at innsettelsen av den nye forsamlingen stanses.

Blant medlemmene i den nye forsamlingen er Maduros kone Cilia Flores.

– Den grunnlovgivende forsamlingen er endringen som gjør at det igjen kan bli orden i landet. Anarkiet er over, sa Flores da hun torsdag fikk akkrediteringen som viser at hun er medlem av forsamlingen.

(©NTB)