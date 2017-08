Økning i antall migranter som dør ved USAs sørlige grense

I samme tidsrom i fjor døde til sammenligning 204 migranter, opplyser Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) i en rapport fredag.

Den dødeligste måneden så langt i år er juli, da det ble registrert 50 dødsfall. Senest i forrige uke ble likene av ti migranter funnet i en trailer i delstaten Texas, ifølge organisasjonen.

IOM skriver i sin rapport at de antar at det faktiske antallet migranter som dør i forsøket på å ta seg over USAs sørlige grense, er langt høyere enn tallene de legger fram.

