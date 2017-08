Venezuelas omstridte valg skal etterforskes

– Jeg har utpekt to etterforskere som skal granske de fire direktørene i det nasjonale valgstyret, for dette er en skandaløs handling, sa Venezuelas riksadvokat, Luisa Ortega, til CNN torsdag morgen.

Ortega er en av Maduros mest uttalte kritikere.

Valgstyret i Venezuela avviser alle anklager om fusk, det samme gjør president Nicolás Maduro, som sier at påstandene er en «reaksjon fra en internasjonal fiende».

Valgsystem «tuklet med»

Et britisk it-firma, Smartmatic, som har jobbet med det digitale valgsystemet i Venezuela i 13 år, støtter opposisjonens anklager om fusk.

– Ettersom vårt system er svært robust, vet vi at deltakelsen under valget utvilsomt ble manipulert, sa direktøren i Smartmatic, Antonio Mugica, på en pressekonferanse i London onsdag.

It-selskapet mener at systemet som brukes for å registrere stemmer, har blitt «tuklet med», og at forskjellen på det faktiske stemmetallet og det offisielle på 8,1 millioner, er minst én million.

Valgstyret benekter at noen har tuklet med stemmene og kaller det en uansvarlig påstand basert på antakelser, uten forankring i det innsamlede materialet.

– Ingenting kan rokke ved denne prosessen, fordi den er helt åpen, sa Maduro og la til at myndighetene vil gjennomgå valget til minste detalj.

Utsetter åpning av ny nasjonalforsamling

Maduro har utsatt åpningen av landets nye og omstridte nasjonale grunnlovsforsamling fra torsdag til fredag. Årsaken er at 35 av de nyvalgte medlemmene ennå ikke er offisielt erklært som valgt. Han sier også at han ønsker at åpningen skal skje i «fred og ro», men opposisjonen lover at de kommer til å fortsette å demonstrere.

Den nye forsamlingen vil blant annet kunne skrive ny grunnlov, og får omfattende fullmakter til å vedta nye lover eller oppløse parlamentet, der opposisjonen har flertall. Blant de 545 medlemmene er Maduros 27 år gamle sønn og presidentens 60 år gamle kone Cilia Flores.

Internasjonal fordømmelse

En langvarig økonomisk og politisk krise har lammet Venezuela. De siste fire månedene har vært preget av sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker. Mer enn 125 mennesker har mistet livet.

Søndagens valg brakte krisen til et kokepunkt og ble møtt med internasjonal fordømmelse. USA innførte direkte sanksjoner mot Maduro og kalte ham en diktator. Sammen med EU og flertallet av landene i Latin-Amerika, gjør amerikanske myndigheter det klart at de ikke anerkjenner den nye grunnlovsforsamlingen.

(©NTB)