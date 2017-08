Russland varsler våpenhvile i Homs i Syria

Våpenhvilen gjelder i nordlige deler av provinsen og starter etter planen torsdag.

– Fra klokka 12 lokal tid vil enheter fra den moderate opposisjonen og regjeringsstyrker stanse skytingen helt, sier Igor Konasjenkov, talsperson for det russiske forsvarsdepartementet,

Han understreker at oppholdet i kampene gjelder alle typer våpen. Homsprovinsen ligger sentralt i Syria, like nord for grensen mot Libanon.

