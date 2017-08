Russiske styrker skal vokte ny sikker sone i syriske Homs 

– Det er viktig at folk kan leve igjen, sier opposisjonsaktivisten Mustapha Khaled, som jobber for et mediesenter i byen Talbisah nord i Homs-provinsen.

Våpenhvilen trådte ifølge det russiske forsvarsdepartementet i kraft torsdag.

– Fra klokka 12 lokal tid vil enheter fra den moderate opposisjonen og regjeringsstyrker stanse skytingen helt, sier Igor Konasjenkov, talsperson for det russiske forsvarsdepartementet. Han understreker at våpenhvilen gjelder alle typer våpen.

Det bor 147.000 mennesker i enklaven, og våpenhvilen skal bidra til at det skal kunne fraktes forsyninger inn til befolkningen, samtidig som sivile skal kunne reise ut og inn av enklaven slik at økonomien får et oppsving.

Homs-provinsen ligger vest i Syria, mellom Damaskus og Aleppo.

Fire sikre soner

Opprettelsen av de sikre sonene er basert på en avtale som ble forhandlet fram av Russland, Iran og Tyrkia i mai. Målet er at det skal etableres fire sikre soner med våpenhvile rundt omkring i Syria, og sonen i Homs er den tredje i sitt slag.

Håpet er at de sikre sonene skal bidra til å trappe ned den over seks år lange krigen.

Modellen som nå innføres i Homs, er den samme som nylig ble innført utenfor hovedstaden Damaskus. Men det finnes også smutthull i avtalen. Ved Damaskus har regjeringsstyrker fortsatt å bombardere enkelte områder under påskudd av at angrepene er rettet mot opprørere knyttet til al-Qaida, noe som ifølge avtalen er lov.

– 170 drept

Ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) har 170 mennesker blitt drept siden våpenhvilen trådte i kraft i al-Nashabiye utenfor Damaskus 22. juli, og eksilgruppa omtaler avtalen som mislykket.

Både våpenhvilen for enklaven i Homs og utenfor Damaskus ble forhandlet fram mellom Russland og det russiske myndigheter omtaler som moderat opposisjon, ifølge dokumenter som eksilgruppen SOHR har fått tak i.

Avtalen innebærer også at politiske fanger skal settes fri, noe opposisjonen har krevd i lang tid.

FN har lenge bedt partene i krigen om å tillate hjelpeforsyninger inn i beleirede områder, men både regjeringsstyrker og opprørere har ifølge FN brukt mat og andre viktige varer som våpen. Regjeringsvennlige styrker skal ha vært ansvarlig for mesteparten av blokkeringene.

Kolonne fra Libanon

Samme dag som den tredje sikre sonen ble erklært i Homs, passerte rundt 100 busser med tusenvis av flyktninger og ytterliggående islamistiske opprørere en kontrollpost i provinsen Hama nord for Homs.

De var torsdag på vei til Idlib-provinsen nordvest i Syria etter å ha forlatt et grenseområde mellom Syria og Libanon som følge av en avtale mellom den libanesiske Hizbollah-militsen og al-Qaida-tilknyttede opprørere.

I Idlib er de fleste områder kontrollert av opprørere, og mange av dem tilknyttet al-Qaida.

For å få fri passasje til Idlib, må opprørerne frigi en rekke medlemmer av Hizbollah-militsen som tidligere er blitt tatt til fange mens de har deltatt i kamper til støtte for president Bashar al-Assad.

6.000 syrere i Libanon valgte frivillig å bli med kolonnen tilbake til Syria. Avtalen ble inngått etter to uker med kamper der Hizbollah og syriske regjeringsstyrker slo seg sammen for å drive al-Qaida-tilknyttede opprørere ut av grenseområdet.

(©NTB)