Mueller har oppnevnt storjury i Russland-etterforskningen

Etableringen av storjuryen er et viktig skritt i retning av at det kan tas ut en tiltale. Det er også et tegn på at etterforskningen, som blant annet dreier seg om hvorvidt president Donald Trumps valgkampteam samarbeidet med Russland for å påvirke høstens presidentvalg, er kommet inn i en mer konkret fase.

Wall Street Journal sitere to ikke navngitte kilder med nær kjennskap til etterforskningen. De sier til avisa at storjuryen begynte arbeidet sitt i løpet av de siste ukene.

(©NTB)