Maduro utsetter lanseringen av Venezuelas nye forsamling

Dermed skyver han på oppstarten med én dag på et tidspunkt i landets historie da beskyldningene hagler om grove demokratiske overtramp, massivt valgfusk og voldelige demonstrasjoner og opptøyer.

– Det har blitt foreslått at lanseringen av nasjonalforsamlingen, i stedet for i morgen, gjennomføres i fred og ro, med alle nødvendige formaliteter, fredag ​​klokka 11 (lokal tid), sa Maduro under en seremoni for de nye medlemmene i nasjonalforsamlingen som inkluderer hans sønn og kone.

(©NTB)