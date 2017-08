Libysk militærleder gir ordre om at utenlandske skip skal stanses

Feltmarskalk Khalifa Haftar leder landets selverklærte nasjonale hær øst i Libya.

Ordren om å stanse utenlandske skip kommer etter at Italia besluttet å bruke italienske marineskip til å bistå den libyske kystvakten for å hindre migranter og flyktninger fra å reise fra Libya til Italia.

En talsmann for Haftars styrker sier at styrkene både vil avskjære, advare og angripe direkte.

– Vi vil bruke all vår stridsevne til å utføre oppdraget, sier oberst Ahmed al-Mesmari.

Haftar er sjef for Libyas selverklærte nasjonale hær, som er knyttet til nasjonalforsamlingen øst i landet. Den er i konflikt med den internasjonalt anerkjente regjeringen i hovedstaden Tripoli.

Det er regjeringen i Tripoli som har kontroll over Libyas marinestyrke.

Onsdag sa en talsmann for den libyske marinen at et italiensk fartøy var ventet å ankomme Libya for å gi teknisk og logistisk hjelp til den libyske kystvakten. Det var torsdag ikke klart om skipet hadde ankommet.

Italias statsminister Paolo Gentiloni har sagt at den italienske utplasseringen skjer på forespørsel fra regjeringen i Tripoli.

