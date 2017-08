Israel har ferdigstilt enda en del av muren mot Vestbredden

– Forsvarsdepartementet installerte i morges de siste betongveggene og fullførte dermed en 42 kilometer lang mur mellom Tarkumia og Meitar, het det i en uttalelse onsdag.

Tarkumia er en palestinsk landsby nordvest for Hebron, mens Meitar er en israelsk grenseovergang like ved en israelsk bosetting ved samme navn.

Departementet opplyser ikke hvor mye som totalt sett er bygd av den 712 kilometer lange planlagte barrieren, som består av betongmur, piggtrådgjerder, grøfter og stengte militære veier, og som Israel mener utgjør en nødvendig beskyttelse for å hindre at palestinere tar seg over grensen og gjennomfører angrep.

Ifølge tidligere publiserte FN-tall gjenstår det å bygge drøyt 214 kilometer.

Palestinerne anser muren som en måte å stjele land fra den okkuperte Vestbredden ettersom reisverket de fleste stedene er bygd inne på Vestbredden.

Den internasjonale domstolen fastslo i 2004 at byggverket var ulovlig i en ikke-bindende kjennelse, og krevde i likhet med FNs hovedforsamling at det skulle rives. Byggingen begynte i 2002 etter en rekke angrep utført av palestinere.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu ga i mars ordre om at det skulle prioriteres å tette hullet i muren ved Tarkumia som følge av en økning i antall palestinske angrep i Israel.

