Duterte kaller Nord-Koreas leder for en galning

Bare dager før Manila skal være vertskap for en internasjonal sikkerhetskonferanse der det er ventet at Pyongyangs atomvåpenprogram vil bli diskutert, sa Duterte onsdag at Kim er en «tosk … som leker med farlig leketøy».

– Ikke la dere lure av hans lubne ansikt og at han ser godt ut. Den drittsekken er en galning. Hvis han gjør en feil, vil Det fjerne østen bli et ødeland. Den må stoppes, denne atomkrigen, for om det skjer en begrenset konfrontasjon her, vil nedfallet utarme jorda og dens ressurser og jeg vet ikke hva som vil skje med oss, sa han.

Nord-Korea gjennomførte fredag sin andre prøveoppskyting av en interkontinental ballistisk rakett som kan gi landet muligheten til å treffe mål i USA.

Under ASEAN Regional Forum i Manila vil utenriksministre fra 27 land i regionen delta, inkludert dem som er involvert i konflikten på den koreanske halvøya.

Blant dem er USAs utenriksminister Rex Tillerson som har sagt at Washington ønsker at Nord-Korea avslutter sitt atomvåpenprogram, men ikke søker et regimeskifte eller militær intervensjon mot Pyongyang.

