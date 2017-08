Advokat hevder Liu Xiaobos enke blir holdt i forvaring mot sin vilje

Kinesiske myndigheter ble møtt med internasjonal kritikk da Liu Xiaobo i juli døde av kreft mens han var i fangenskap. Hans enke, Liu Xia, er ikke sett av venner eller bekjente siden begravelsen 15. juli.

Hennes advokat i USA, Jared Genser, sier at hun på ordre fra regjeringen blir holdt på et ukjent sted og fulgt av vakter døgnet rundt.

– Jeg forlanger at kinesiske myndigheter umiddelbart framlegger bevis for at hun lever. Hun må også få uhindret adgang til å møte familie, venner og rådgivere, sier Genser.

USA, EU og FNs høykommissær for flyktninger har bedt regjeringen i Kina løslate Liu Xia, som har sittet i husarrest helt siden mannen fikk fredsprisen for sju år siden. Hun har ikke begått noen forbrytelser og er angivelig ikke under etterforskning for noen hendelser.

Kinesiske myndigheter sier hun er en fri borger, men for utslått av sorg til å kunne være i kontakt med venner og rådgivere. Demokratiforkjemperen Liu Xiaobo ble dømt til elleve års fengsel i 2009, og året etter ble han tildelt Nobels fredspris.

(©NTB)