Abe utnevner nye forsvars- og utenriksministre i Japan

Endringene var varslet og kommer i kjølvannet av en rekke skandaler og feilgrep som har ført til sviktende oppslutning for regjeringen.

Tidligere forsvarssjef Itsunori Onodera overtar ledelsen i forsvarsdepartementet etter at Abes nære allierte Tomomi Inada gikk av forrige uke. Inada gikk av da det ble avslørt at departementet hadde skjult informasjon om risikoer for Japans fredsbevarende styrker i Sør-Sudan.

Taro Kono, sønn av en tidligere utenriksminister, blir Japans nye toppdiplomat.

(©NTB)