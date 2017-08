Én NATO-soldat drept og seks såret i selvmordsangrep i Kabul

Angrepet skjedde i Qarabagh-distriktet, opplyser NATOs operasjon i Afghanistan, Resolute Support, på Twitter torsdag kveld.

Også en lokal tolk er såret.

Ingen nordmenn er involvert i hendelsen, opplyser pressetalstalsmann Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter til NTB. Det norske forsvaret har fortsatt nordmenn i Kabul som jobber som mentorer for det afghanske spesialpolitiet.

Taliban har på sosiale medier tatt på seg ansvaret for angrepet.

Torsdagens angrep i Kabul kommer dagen etter et selvmordsangrep mot en NATO-kolonne i Kandahar-provinsen sør i landet. To amerikanske soldater ble drept i dette angrepet, som Taliban har tatt på seg ansvaret for. Også fire amerikanske soldater ble såret.

