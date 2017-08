Tyskland anklager vietnamesisk etterretning for bortføring

Regjeringen i Berlin er rasende og har kalt Vietnams ambassadør inn på teppet etter kidnappingen, som ifølge tyske medier skjedde i hovedstaden 23. juli.

– Bortføringen av Trinh Xuan Thanh på tysk jord mangler sidestykke og er et skandaløst brudd på tysk og internasjonal lov, sier Martin Schäfer, talsperson for det tyske utenriksdepartementet.

Trinh, en tidligere oljedirektør som ble kastet ut av det vietnamesiske kommunistpartiet, skal ha blitt tvunget av væpnede menn inn i en bil.

– Som følge av denne fullstendig uakseptable handlingen, erklærer vi den vietnamesiske etterretningstjenestens representant ved ambassaden for persona non grata. Han får 48 timer på seg til å reise, tilføyer Schäfer.

51 år gamle Trinh skal ha blitt sendt til Vietnam, og statlige medier skrev tidligere denne uka at han hadde overgitt seg til politiet der. Trinh er tidligere direktør for det statseide selskapet Petro Vietnam Construction Corporation. Han var etterlyst av vietnamesiske myndigheter, anklaget for å ha påført selskapet milliardtap.

Tyske myndigheter opplyser at Trinh hadde søkt asyl i Tyskland, men søknaden var ennå ikke behandlet da han forsvant. Vietnam hadde krevd ham utlevert.

