Trump undertegnet lov om sanksjoner

Loven innebærer omfattende finansielle sanksjoner mot Russland og er tidligere blitt vedtatt i Kongressen med stort flertall.

Trump signerte ifølge ikke navngitte tjenestemenn loven onsdag morgen. Det skjedde bak lukkede dører og uten at pressen var til stede.

Begrunnelsen for straffetiltakene er at Russland forsøkte å manipulere valget i USA i fjor. De anses også som en straff for annekteringen av Krim-halvøya, som tilhører Ukraina, samt Russlands involvering i krigen i Syria på president Bashar al-Assads side.

Russland har reagert på sanksjonene ved å kreve en kraftig reduksjon av antall amerikanske diplomater i Russland.

Trump lovet under valgkampen at han ville sørge for et bedre forhold mellom USA og Russland. Men press fra hans eget parti, Republikanerne, har gjort at han har måttet å innta en tøffere holdning mot Russland

Loven innebærer også økonomiske sanksjoner mot Iran og Nord-Korea.

