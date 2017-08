Trump støtter plan for å redusere lovlig innvandring

Trump troppet onsdag opp foran pressen i Det hvite hus sammen med de to republikanske senatorene David Perdue fra Georgia og Tom Cotton fra Arkansas. Der kunngjorde presidenten at han støtter senatorenes lovforslag for å skape det de kaller et helt nytt innvandringssystem.

Rundt 1 million innvandrere får permanent oppholdstillatelse i USA hvert år, men planen er å redusere tallet med rundt 50 prosent.

Lovforslaget innebærer nye begrensninger som blant annet gjør at engelskkunnskaper, yrkesbakgrunn og andre kvalifikasjoner skal vektlegges i vurderingen av hvem som skal få oppholdstillatelse i USA.

Familiebånd skal ikke lenger ha samme betydning som i dag, og det nye systemet skal favorisere dem som kan forsørge seg selv og sine familier.

Trumps hovedargument er at innvandrere utkonkurrerer amerikanere i kampen om sårt tiltrengte jobber og presser lønningene ned.

De fleste økonomer bestrider dette, og påpeker at innvandring i de siste tiårene ikke ser ut til å ha skadet lønnsutviklingen på sikt. Økt innvandring knyttes også til raskere økonomisk vekst fordi arbeidsstyrken vokser.

