To døde da småfly nødlandet på strand i Portugal 

Flere hundre mennesker befant seg på den populære Sao Joao-stranden i Caparica da ulykken skjedde. Det brøt ut panikk og flere løp ifølge øyevitner ut i sjøen da flyet gikk ned for landing onsdag.

– Et fly med to personer ombord foretok en nødlanding, traff to personer og forvoldte deres død, heter det i en uttalelse fra den portugisiske marinen.

De to som døde, var en 56 år gammel mann og ei 8 år gammel jente, ifølge ambulansetjenesten.

De to som var ombord i flyet, kom uskadd fra hendelsen og avhøres av politiet.

Øyevitner forteller at flyet, tilsynelatende av typen Cessna, vinglet og fløy lavt over folkemengden før det landet på stranda. På TV-bilder ser det ut som om flyet har en skadd vinge.

Jenta var på stranden sammen med foreldrene sine, som kom uskadd fra hendelsen, melder lokale medier. Mannen som mistet livet, lå og solte seg på et håndkle da han ble truffet av flyet, ifølge øyevitner. Ingen andre skal ha blitt skadd i hendelsen.

Ulykken skjedde i 17-tiden, rundt 30 kilometer sør for Lisboa.

(©NTB)