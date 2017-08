To amerikanske soldater drept i selvmordsangrep i Afghanistan

NATOs operasjon i Afghanistan, Resolute Support, opplyste på Twitter tidligere at flere ble drept eller såret i angrepet i provinsen Kandahar. Onsdag kveld bekrefter Pentagon at to amerikanske soldater ble drept.

Øyenvitner har opplyst til AFP at tre personer i etterkant av angrepet ble fløyet bort fra stedet i helikoptre.

Taliban har i en tekstmelding sendt til AFP tatt på seg ansvaret for angrepet, som fant sted ved 12-tiden lokal tid.

Opprørsgruppens talsmann Qari Yusuf Ahmadi hevder at to stridsvogner er ødelagt, og at 15 utenlandske soldater er drept. Taliban har imidlertid for vane å overdrive antall drepte i angrepene de gjennomfører.

Ahmadi sier videre at det var en selvmordsbomber som gjennomførte angrepet. Han skal ifølge talsmannen ha kjørt en bil fylt med eksplosiver.

Også lokale tjenestemenn sier at det var en selvmordsbomber som angrep kolonnen.

