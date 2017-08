Tidligere thailandske statsministre frifunnet for maktmisbruk

Somchai Wongsawat og Chavalit Yongchaiyudh ble frifunnet i en domstol i Bangkok onsdag. De to var tiltalt for maktmisbruk i forbindelse demonstrasjoner mot myndighetene i 2008, og begge risikerte opptil ti års fengsel.

Somchai var da statsminister, mens Chavalit – som var statsminister på 1990-tallet – var visestatsminister.

To personer døde og flere hundre ble skadd i demonstrasjonene. Retten konkluderer imidlertid med at politiet var nødt til å gå hardt til verks mot de voldelige demonstrantene og at de tiltalte ikke direkte kan klandres for dødsfallene.

Somchai og Chavalit tilhører begge den politiske leiren i Thailand som er lojal til tidligere statsminister Thaksin Shinawatra, som ble avsatt i et kupp i 2006 og som nå er i eksil. Somchai er Thaksins svoger.

Middelklassen og rojalistiske grupper utgjør Thaksin-klanens tradisjonelle motstandere, som også har støtte fra militæret. Kuppet i 2006 innledet en turbulent periode i thailandsk politikk, med flere kortlevde regjeringer og opptøyer. I 2014 grep militæret makten, og det var da de to tidligere statsministrene ble tiltalt.

Også to personer som var toppledere i politiet i 2008, ble onsdag frifunnet i samme sak.

