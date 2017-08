Sjiamuslimer i Afghanistan varsler demonstrasjoner etter angrep mot moské

Minst 30 personer, inkludert barn, ble drept og 64 personer såret da selvmordsbombere angrep en moské i Herat by tirsdag. Nå anklager sjiamuslimer politi og sikkerhetsstyrker for ikke å klare å beskytte dem, og varsler demonstrasjoner mot myndighetene onsdag.

Omtrent 3 millioner av den afghanske befolkningen er sjiamuslimer, noe som gjør gruppen til en minoritet i landet der de fleste er sunnimuslimer.

Foreløpig har ingen tatt ansvar for angrepet mot moskeen, men sjiamuslimer i Afghanistan har jevnlig blitt utsatt for dødelige angrep fra IS.

