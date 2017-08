Senatet har godkjent Christopher Wray som ny FBI-sjef

Tirsdagens avstemning endte med 92 mot 5 stemmer i Wrays favør. Han skal lede et FBI der mange ansatte reagerte sterkt på fjerningen av Comey, som hadde stor respekt i byrået.

Wray ledet en avdeling i det amerikanske justisdepartementet fra 2003 til 2005 og håndterte hovedsakelig saker som dreide seg om økonomisk kriminalitet, som Enron-saken.

Senere har han arbeidet med sivile søksmål i et advokatfirma i Washington og Atlanta. Han har representert store selskaper i en rekke saker og arbeidet nylig for president Donald Trumps allierte Chris Christie i den såkalte Bridgegate-skandalen i New Jersey.

Trump utpekte Wray til ny FBI-sjef etter å ha gitt Comey sparken. Han var et ukontroversielt valg til stillingen, og vant tverrpolitisk støtte etter å ha sagt offentlig at han heller ville trekke seg enn å la seg påvirke av politisk innblanding.

Fjerningen av Comey har ført til beskyldninger om at Trump forsøkte å hindre en etterforskning som kan knytte hans medhjelpere til Russland i forbindelse med fjorårets presidentvalg. Det førte til utnevnelsen av den uavhengige spesialetterforskeren Robert Mueller.

Wrays første utfordring blir trolig å forsikre byråets mer enn 30.000 ansatte om sin uavhengighet. Han har blant annet understreket overfor justiskomiteen i Senatet at han er forberedt på å gå av eller bli sparket på kort varsel dersom han blir bedt om å gjøre noe som bryter med loven eller er moralsk forkastelig.

