Russland: USAs sanksjoner er farlige

President Donald Trump godkjente motvillig en pakke med nye sanksjoner mot Russland, Iran og Nord-Korea onsdag.

I en uttalelse sier utenriksdepartementet i Moskva at sanksjonene innebærer en risiko for global stabilitet, noe USA og Russland bærer et spesielt ansvar for.

Straffetiltakene betegnes dessuten som en fiendtlig handling, og Russland forbeholder seg retten til å svare, heter det.

President Vladimir Putins kontor kom tidligere onsdag kveld med en mer likegyldig reaksjon til sanksjonene.

– I virkeligheten endrer dette ingenting, sa Putins talsmann Dmitrij Peskov til russiske nyhetsbyråer.

Han påpekte at Russland allerede har gjengjeldt de amerikanske sanksjonene ved å beordre kraftige kutt i antallet amerikanske diplomater i Russland.

Trump selv har ikke lagt skjul på at han er sterkt imot sanksjonsloven, som er vedtatt av Kongressen med stort flertall.

(©NTB)