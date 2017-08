Pence roser Montenegros mot overfor Russland

Montenegro ved Adriaterhavet er siste stopp på en rundreise som også har brakt Pence til Estland ved Østersjøen og Georgia ved Svartehavet.

Pence er den høyest rangerte amerikanske politiker som har besøkt Montenegro på hundre år. Russland har tradisjonelt sett på landet som en slavisk alliert.

Det var under en middag med Montenegros president Filip Vujanovic at Pence framførte den amerikanske respekten for måten landet har manøvrert på i utenrikspolitikken.

Pence sa at han også brakte hilsener fra president Donald Trump.

– Det at han sendte meg hit, er et håndfast bevis på at vi står ved våre forpliktelser overfor Montenegro, som NATO nyeste medlem, sa Pence.

Montenegro ble NATO-medlem i juni i år.

