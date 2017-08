Påstand om valgfusk henger over Venezuelas nye forsamling 

Firmaet som står bak de elektroniske valgmaskinene som ble brukt under valget, fastslår at tallene for valgdeltakelsen er «fiklet med».

– Ettersom vårt system er svært robust, vet vi at deltakelsen under det nylige valget på en grunnlovgivende forsamling utvilsomt ble manipulert, sa direktøren i Smartmatic, Antonio Mugica, på en pressekonferanse i London onsdag.

Samme dag ble det klart at EU ikke kommer til å anerkjenne den nye forsamlingen med 545 medlemmer ettersom unionen stiller spørsmål ved om den er legitim og representativ.

EU ber Maduros regjering om å umiddelbart innføre tiltak for å endre kursen, og foreslår at presidenten utsetter opprettelsen av forsamlingen og eksplisitt anerkjenner alle institusjoner i henhold til grunnloven.

Men president Nicolás Maduro viker ikke. Onsdag meldte hans kontor at forsamlingen skal tas i ed onsdag før den torsdag inntar plassene i hovedkammeret i den nå opposisjonskontrollerte nasjonalforsamlingen.

Den nye forsamlingen har makt til å endre grunnloven, utsette valg og oppløse nasjonalforsamlingen. Alle medlemmene støtter Maduros venstreorienterte regjering.

Krever granskning

Presidenten i Venezuelas opposisjonskontrollerte nasjonalforsamling, Julio Borges, krevde onsdag en granskning av anklagene om at valgdeltakelsestallet er manipulert. Han sa også at funnene til Smartmatic bekrefter fullt og helt hva opposisjonsledere og uavhengige analytikere har hatt mistanke om.

Den nasjonale valgkommisjonen har meldt at frammøtet under valget var på 41,5 prosent og at over 8 millioner velgere deltok. Men minst en valgdagsmåling tyder på at frammøtet var under halvparten så stort som hva myndighetene hevder.

Avvik på 1 million stemmer

Ifølge Smartmatic er det et skille på om lag 1 million stemmer mellom den faktiske valgdeltakelsen og hva venezuelanske myndigheter har oppgitt. Men selskapet ville onsdag ennå ikke oppgi om det faktiske tallet er høyere eller lavere enn det offisielle.

Smartmatic har levert stemmemaskiner til Venezuela i de siste ti årene. Selskapet ble opprettet av venezuelanere og sørget for elektroniske stemmemaskiner under valg som ble arrangert mens nå avdøde Hugo Chávez var president.

De siste årene har selskapet utvidet og solgt samme type tjenester og utstyr til en rekke andre land.

