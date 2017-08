Opposisjonen i Venezuela utsetter demonstrasjon

Demonstrasjonen «vil skje torsdag, dagen da diktaturet planlegger å innsette den bedragerske» forsamlingen, skriver opposisjonsleder Freddy Guevara på Twitter. Demonstrasjonen skulle opprinnelig avholdes onsdag.

Diosdado Cabello, det regjerende sosialistpartiets visepresident, har sagt at forsamlingen skal begynne sitt arbeid innen 72 timer etter valget. Han har imidlertid ikke kommet med et spesifikk tidspunkt for når dette vil skje.

President Nicolás Maduro har sagt at den nye forsamlingen «snart» vil begynne sitt arbeid.

Forsamlingen, som søndag ble valgt til store protester, får makt til å endre lover og vil i praksis kunne tilsidesette nasjonalforsamlingen, som opposisjonen har kontrollert siden valget i 2015.

