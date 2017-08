Mueller utvider etterforskningsteamet sitt

Andres kommer fra et advokatfirma i New York og var ansatt i justisdepartementet fra 2010 til 2012. Han ledet enheten som etterforsket svindel enhet og hadde ansvaret for et program rettet mot utenlandske bestikkelser, melder Reuters.

Greg Andres startet i den nye jobben på tirsdag og er den 16. advokaten i Muellers team som etterforsker russisk innblanding i fjorårets presidentvalg.

– At Mueller fortsetter å utvide teamet sitt, innebærer at etterforskningen vil fortsette en god stund til, sier Robert Ray, som etterfulgte Kenneth Starr som uavhengig rådgiver for Whitewater-etterforskningen under Clinton-administrasjonen.

– Det er en indikasjon på at etterforskningen kommer til å pågå godt inn i 2018. Om den fortsetter etter 2018, er et åpent spørsmål, mener han.

Blant sakene Andres hadde ansvaret for i departementet var rettssaken mot finansmannen Robert Allen Stanford fra Texas som ble dømt i 2012 for å drive en såkalt ponzi-svindel verdt 8 milliarder dollar.

Før det sørget han for å få flere mafiamedlemmer i Bonanno-familien dømt hvorav en var tiltalt for å ha planlagt å drepe Andres.

(©NTB)