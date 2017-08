IS hevder å stå bak moskéangrep i Afghanistan

Meldingen om at IS sto bak ble onsdag offentliggjort av gruppas talerør Amaq.

Moskeen ble tirsdag kveld stormet av angripere som kastet granater og utløste selvmordsbomber. Ifølge Amaq ble rundt 50 personer drept og 80 såret.

Afghanske myndigheter har meldt at 30 personer ble drept og 64 såret, Blant ofrene skal det ha vært flere små barn.

Et begravelsesfølge med flere tusen sjiamuslimer demonstrerte onsdag mot IS. Protestene er også rettet mot regjeringen og lokalt politi som blir kritisert for ikke å gjøre nok for å hindre angrep mot sjiamuslimer og folkegruppa hazara, som for det meste er sjiaer.

(©NTB)