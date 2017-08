HRW advarer mot Italias plan om å bruke marinen til å stanse migranter fra Libya 

Underhuset i Italias nasjonalforsamling vedtok onsdag at italienske skip skal patruljere farvannene utenfor Libya og gi teknisk støtte til den libyske kystvakten for å begrense migrantstrømmen. Forslaget må også godkjennes i det italienske senatet.

HRW mener at planen kan føre til at italienske myndigheter gjør seg skyldig i brudd på menneskerettighetene ved at personer med genuint behov for asyl, blir hindret i å forlate Libya, der de risikerer å bli utsatt for overgrep og bli holdt fanget i leire av menneskesmuglere.

– Etter å ha reddet liv på havet i flere år, gjør Italia seg klar til å hjelpe libyske styrker som er kjent for å holde folk fanget under forhold som utsetter dem for en reell risiko for tortur, seksuell vold og tvangsarbeid, sier Judith Sunderland ved HRWs kontor for Europa og Sentral-Asia.

Mangler svar

Ifølge HRW har Italias forsvarsminister Roberta Pinotti nektet å opplyse nasjonalforsamlingen om hvor migrantene som blir stanset eller reddet i operasjoner som involverer den italienske marinen, kommer til å bli satt i land.

Det store omfanget av migranter har satt det italienske mottaksapparatet på harde prøver. Mange leire er fulle. Migranttrafikken har også skapt gnisninger mellom Italia og EU.

Regjeringen i Roma er svært misfornøyd med responsen fra EU sentralt i Brussel og den manglende viljen fra andre EU-land til å bære sin del av byrdene.

Pinotti sier at man fra italiensk side vil sørge for teknisk og logistisk støtte til den libyske kystvakten, og at italienske skip ikke skal krenke libysk suverenitet.

Splittet Libya

Planen om sterkere italiensk innsats kom til etter et møte mellom statsminister Paolo Gentiloni og Fayez Serraj, som leder den internasjonalt anerkjente regjeringen i Libya.

Den libyske nasjonalforsamlingen øst i landet, som er i konflikt med den Tripoli-baserte regjeringen, er sterkt imot planen. Den mener det kan føre til at «den ulovlige migrasjonskrisen eksporteres til Libya». Den mener også det vil innebære at Italia krenker Libyas suverenitet.

Etter at Muammar Gaddafi ble styrtet i 2011 og den påfølgende borgerkrigen er Libya blitt et dysfunksjonelt, politisk splittet land, med to regjeringer som kontrollerer hver sin del. Lovløse tilstander har åpnet for kyniske bakmenn som organiserer turer over Middelhavet til Italia.

(©NTB)