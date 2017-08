Fem millioner tyske dieselbiler skal oppgraderes

Tiltakene gjelder biler som er produsert etter 2009. Målet er å kutte utslippene med 25–30 prosent. Tallet omfatter 2,5 millioner biler fra Volkswagen. Her er arbeidet med å oppgradere programvaren for lengst i gang. Bilprodusentene skal gjennom ulike gode tilbud friste eiere av gamle dieselbiler til å bytte.

Bakteppet for onsdagens «toppmøte» kunne ikke vært mer dramatisk. Det begynte hos Volkswagen, men involverer trolig en rekke etablerte bilprodusenter. Kortversjonen er bevisst juks med utslippsmålinger. Mye mer av den helseskadelige Nox-partikkelen ble sluppet ut enn det produsentene oppga.

Volkswagen alene må punge ut med milliarder av euro for sine tiltak. Hele bilindustrien er fortsatt i sjokk, og usikkerheten er stor i en næring som gir arbeid til 800.000 mennesker.

I grøfta

Transportminister Alexander Dobrindt, som kommer fra Merkels bayerske søsterparti CSU, mener at industrien har kjørt seg selv i grøfta og at næringen må finne en troverdig og akseptabel vei ut av uføret.

Dobrindt representerte regjeringen sammen med den sosialdemokratiske miljøvernminister Barbara Hendricks. De to regjeringspartiene er imidlertid ikke helt enige seg imellom om hva som trengs.

Et av tiltakene som blir vurdert på regionalt nivå, er rett og slett å forby eldre dieselbiler å kjøre i sentrum av sterkt forurensede byer.

Et annet og mer kostnadskrevende forslag er å tvinge bilprodusentene til å installere ny programvare som kan få ned Nox-utslippene dramatisk allerede innen utgangen av året. Foreløpig ser det ut til at bilprodusentene slipper unna med å justere dagens programvare.

På møtet deltok toppsjefene for Volkswagen, Porsche, Audi, Mercedes, BMW, Opel og Ford.

Demonisering

Statsminister Merkel sa tidligere i uken at bilindustrien er av strategisk betydning for Tyskland og at den derfor må være sterk og nyskapende, men også ærlig. Men Merkel advarer mot «demonisering» av dieselmotoren.

Saken sprakk i september 2015 da Volkswagen innrømmet å ha jukset med utslippsmålingene. Programvaren i bilene var innstilt slik at utslippene viste lavere verdier ved testing enn ved normal bruk ute på veiene.

Mistanken om at VW ikke var alene om å gjøre dette, bredte seg raskt. Også Daimler, som produserer Mercedes, og BMW kom under lupen. Nå har begge selskaper, på frivillig basis, kalt inn millioner av biler for ettermontering av renseutstyr.

Rene dieselmotorer

Bilindustrien har i flere år investert tungt i produksjon av «rene» dieselmotorer, som slipper ut stadig mindre av det miljøskadelige stoffet CO2. Baksiden av medaljen er at disse motorene samtidig slipper ut mer Nox. Dette stoffet blir liggende i nærmiljøet som tynne, små partikler og skaper luftveis- og hjerteproblemer.

Bilindustrien håper at tiltakene som det ble enighet om onsdag, skal gjøre alt snakk om dieselforbud uaktuelt. Ved å gjøre mer på programvaresiden for å få ned utslippene, vil industrien kjøpe seg tid til å nedskalere diesel, samtidig som de satser stadig mer på utvikling av elbiler.

