Volkswagen mistenkt for å ha villedet EUs investeringsbank

Lånet var på 400 millioner euro (over 3,7 milliarder kroner) og skulle brukes på teknologi som skulle redusere utslipp fra Volkwagens biler.

Men nå er det mistanke om at selskapet brukte lånet til å utvikle software som førte til at det ble registrert mindre utslipp fra bilene under tester enn hva de egentlig slapp ut.

EIB-sjef Werner Hoyer sier at banken gjennomgår konklusjonene i en granskning gjort av EUs kontor for bedrageribekjempelse OLAF for å finne ut om lånet til den tyske bilprodusenten ble brukt til å utvikle programvaren som ble brukt i den såkalte dieselgate-skandalen.

Han opplyste tirsdag at EIB har innstilt all forretningskontakt med VW og at det ikke blir vurdert å gi nye lån til selskapet.

– Vi er svært skuffet over det som hevdes i OLAFs etterforskning, det vil si at EIB ble ført bak lyset av VW når det gjelder bruken av utstyret. Vi kan fortsatt ikke utelukke at ett av våre lån, det på 400 millioner euro «Volkswagen Antrieb RDI, var knyttet til utslippskontroll-teknologi som ble utviklet på samme tid som programvaren ble utviklet og brukt, sier Hoyer.

Volkswagen innrømmet i september 2015 at selskapet installerte programvare i 11 millioner biler med dieselmotorer verden over, teknologi som førte til reduserte utslipp når bilene ble testet.

