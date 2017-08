Svak økning i eurosonens økonomi i andre kvartal

Økonomien i de 19 landene som bruker euro, styrket seg med beskjedne 0,6 prosent mellom april og juni, opp fra 0,5 prosent i den foregående tremånedersperioden.

Til tross for uroen rundt brexit gir veksten håp om at eurosonelandene sakte, men sikkert er i ferd med å riste av seg de verste følgene av finanskrisen som begynte i 2008, sier Eurostat.

De positive tallene for økonomien ble sluppet dagen etter Eurostat la fram tall som viste at arbeidsledigheten var den laveste på åtte år.

I forrige uke sa Det internasjonale pengefondet i sin bedømmelse at den økonomiske oppgangen virket bred og solid, men at lav inflasjon, sårbare banker og brexit skaper grunn for uro.

