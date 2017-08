SOHR: – SDF rykker fram sør i Raqqa

Opprørsalliansen har tatt kontroll over et nytt nabolag i den sørlige delen av byen, opplyser Rami Abdulrahman, lederen for eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), tirsdag.

– Gruppen har rykket fram over natten, etter at de fikk kontroll over Nazlet Shahada-nabolaget, sier Abdulrahman.

Etter å ha rykket fram sør i Raqqa både fra øst og vest har SDF-krigere også tatt kontroll over det tilstøtende nabolaget Hisham Bin Abdel Malik. Ekstremistgruppen IS har derfor ikke lenger tilstedeværelse i de sørlige nabolagene i byen, ifølge Abdulrahman.

Ifølge Nuri Mahmud, talsmann for den kurdiske YPG-militsen som utgjør hoveddelen av SDF, befinner opprørsalliansens krigere seg nå bare et par hundre meter fra IS' hovedkvarter i byen.

SDF-krigerne har møtt hard motstand etter at de gikk inn i byen som IS de siste årene har regnet som sin hovedstad.

Kampene har fordrevet tusenvis av sivile, men FN anslår at det fortsatt er mellom 20.000 og 50.000 sivile igjen inne i byen.

