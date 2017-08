Opposisjonsledere hentet av sikkerhetstjenesten i Venezuela

Lopez ble hentet av tjenestemenn fra sikkerhetstjenesten Sebin natt til tirsdag, ifølge hans kone Lilian Tintori.

– De har akkurat tatt Leopoldo. Vi vet ikke hvor han er, og heller ikke hvor de tar ham hen, skriver hun på Twitter.

Kona har også publisert en video som skal vise at Lopez blir brakt bort av bevæpnede tjenestemenn.

I tillegg til Lopez ble opposisjonspolitikeren Antonio Ledezma pågrepet tirsdag, ifølge barna hans. Ledezmas støttespillere har publisert en video på sosiale medier som angivelig viser politikeren bli brakt bort fra sitt hjem, mens en kvinne roper om hjelp.

– De tar Ledezma. Det er et diktatur, roper kvinnen.

EU reagerer

EUs utenrikssjef Federica Mogherini sier tirsdag ettermiddag at pågripelsene er et «klart steg i gal retning».

– Vi forventer mer informasjon fra venezuelanske myndigheter om deres situasjon, som er uklar, sier Mogherini.

Meldingen om at de to opposisjonslederne kommer to dager etter valget på en grunnlovsgivende forsamling. Forsamlingen får makt til å endre sentrale lover og oppløse nasjonalforsamlingen, der opposisjonen har hatt flertall siden 2015.

Landets president Nicolás Maduro har erklært seier i valget, som ble boikottet av opposisjonen. Både Lopez og Ledezma hadde på sosiale medier oppfordret venezuelanere til å boikotte valget.

Maduro-kritikere

Lopez, som leder opposisjonspartiet Voluntad Popular, satt fra før av i husarrest. Bakgrunnen er at han i 2013 ble dømt til flere års fengsel for å ha oppfordret til vold i forbindelse med protester mot Nicolás Maduro.

Lopez ble sluppet ut av fengsel i juli for å sone resten av straffen i husarrest.

Også Ledezma satt fra før av i husarrest. Han ble pågrepet i 2015, anklaget for å ha støttet et angivelig kuppforsøk, ifølge BBC. Ledezma, som tidligere har vært borgermester i hovedstaden Caracas, har vært en framtredende kritiker av Maduro.

