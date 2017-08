Minst 29 drept i selvmordsangrep mot moské i Afghanistan

I tillegg er 64 mennesker såret, opplyser Jailani Farhad, talsmann for provinsens guvernør, til nyhetsbyrået DPA. Ifølge sykehuset er tilstanden kritisk for ti av ofrene.

Han sier at angriperen gikk inn i Jawadia-moskeen i Herat by og detonerte sprengstoffet han hadde festet til kroppen.

En talsmann for politiet sier at moskeen var full av folk da angrepet skjedde.

– Ifølge øyenvitner åpnet selvmordsbomberen først ild mot dem som ba, deretter detonerte han eksplosivene, sier Abdul Ahad Walizada.

– Ikke Taliban

Ingen gruppe hadde tirsdag kveld meldt at de sto bak angrepet, men Taliban tok avstand fra angrepet.

– Bombeeksplosjonen i Jawadiyah-moskeen i #Herat har ingenting å gjøre med mujahedin, skriver Talibans talsmann Zabihullah Mujahid på Twitter.

Angrepet skjedde dagen etter et angrep på Iraks ambassade i Kabul. IS hevdet å stå bak angrepet, som krevde to liv.

IS truer sjiaer

Herat-provinsen ligger like ved grensen til Iran. Sjiamuslimene er i minoritet i Afghanistan. De har de siste månedene kommet i en stadig mer utsatt posisjon, ikke minst på grunn av trusselen fra den ytterliggående sunnimuslimske gruppa IS, som stort sett opererer øst i landet. IS begynte å angripe sjiamuslimer og moskeer i Afghanistan for cirka ett år siden.

Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har blitt stadig verre etter at NATO-styrkene trakk seg ut i 2014.

Bare i Kabul har det vært elleve store angrep siden januar og over 1.000 mennesker er blitt enten drept eller såret. Både IS og Taliban har stått bak angrepene.

