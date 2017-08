Mange byer vil huse EU-byråer som må flytte fra London

Kampen om godsakene er alt i gang. Britene mister to attraktive tilsynsbyråer med over tusen arbeidsplasser når de fratrer unionen en gang i 2019, og det mangler ikke på byer som vil huse dem.

Byråene, som det er mange av i EU, og som er spredd noenlunde rettferdig blant medlemslandene, bringer prestisje, skatteinntekter og økt forbruk. Ringvirkningene er mange og ettertraktet.

Flest vil ha legemiddelbyrå

Søknadsfristen gikk ut 1. august. Totalt 19 byer ønsker å være vertskap for Det europeiske legemiddelbyrået (EMA), mens åtte byer ønsker seg Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA). De 27 søknadene kommer fra totalt 23 byer, ettersom noen byer har søkt om å være vertskap for begge byråene.

Deres fremtidige tilholdssted skal avgjøres av de 27 gjenværende medlemslandene. Kommisjonen skal utrede fordeler og ulemper ved søkerbyene, og EU-landenes regjeringer skal diskutere saken i oktober. Kabalen blir endelig lagt gjennom hemmelig avstemning i november.

Favoritter

Favorittene i kampen for legemiddelbyrået synes å være Amsterdam, Barcelona og Lille i Frankrike. Byrået er arbeidssted for over 900 farmasøyter, biologer og leger fra alle Europas hjørner. Hovedoppgaven er å godkjenne medisiner for bruk i hele EU – og EØS.

Banktilsynet er ikke like ettertraktet, og det er heller ikke like mange byer som føler seg kompetente til å danke ut Frankfurt. Andre byer i favorittsjiktet er Paris, Luxembourg og Praha.

Banktilsynet har 159 ansatte og er kanskje best kjent for sine stresstester av bankvesenet, særlig etter finanskrisen som rammet fra 2008 og utover.

Seks land har søkt om begge byråer: Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Irland og Polen.

